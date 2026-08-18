В Петербурге после сообщений о минировании эвакуировали три районных суда

Сообщения о минированиях стали причиной эвакуации сразу трёх районных судов в Санкт-Петербурге, рассказали журналистам в Объединённой пресс-службе судов Северной столицы.

«Поступило сообщение о минировании», — сказал собеседник ТАСС. Речь идёт о Смольнинском, Московском и Октябрьском судах.

Ранее был эвакуирован аэропорт Омска. Пассажиры и сотрудники покинули территорию воздушной гавани после анонимного звонка, в котором заявлялось о некой угрозе безопасности.