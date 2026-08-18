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18 августа, 14:08

Ушаков исключил заморозку украинского конфликта

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия не рассматривает вариант заморозки конфликта на Украине по нынешней линии боевого соприкосновения. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Отвечая на вопрос ИС «Вести» о возможности такого сценария, представитель Кремля сослался на уже известную позицию Москвы.

«Вы знаете нашу позицию, она исключает это», — сказал Ушаков.

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Ранее министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов посетил зону проведения специальной военной операции, где проверил ход выполнения боевых задач подразделениями группировки войск «Восток». В ходе работы на командном пункте глава оборонного ведомства заслушал доклады командования о текущей оперативной обстановке на линии боевого соприкосновения, характере действий противника и результатах боевой работы.

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Татьяна Миссуми
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