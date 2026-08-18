Ушаков исключил заморозку украинского конфликта

Россия не рассматривает вариант заморозки конфликта на Украине по нынешней линии боевого соприкосновения. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Отвечая на вопрос ИС «Вести» о возможности такого сценария, представитель Кремля сослался на уже известную позицию Москвы.

«Вы знаете нашу позицию, она исключает это», — сказал Ушаков.

Ранее министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов посетил зону проведения специальной военной операции, где проверил ход выполнения боевых задач подразделениями группировки войск «Восток». В ходе работы на командном пункте глава оборонного ведомства заслушал доклады командования о текущей оперативной обстановке на линии боевого соприкосновения, характере действий противника и результатах боевой работы.