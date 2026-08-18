Марьяна Безуглая спустя два года вернулась во фракцию «Слуга народа»

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая вновь стала членом парламентской фракции «Слуга народа», которую покинула в 2024 году на фоне конфликта с однопартийцами. Об этом сообщили депутаты Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко*.

Сама Безуглая объяснила возвращение желанием создать и возглавить специальную комиссию по вопросам военной юстиции. По её словам, внефракционный статус не позволял ей занять этот пост и участвовать во всех необходимых совещаниях.

При этом депутат не исключила, что в дальнейшем вновь выйдет из «Слуги народа».

Безуглая известна резкой критикой командования ВСУ. Она неоднократно выступала против главкома Александра Сырского и его окружения, обвиняя военное руководство в сокрытии проблем на фронте.

Ранее Безуглая заявляла, что Украине не стоит рассчитывать на скорое завершение конфликта, и призвала граждан не поддаваться политическим манипуляциям, фальстартам и борьбе за власть внутри руководства. По её словам, внимание общества переключают на атаки беспилотников вглубь России, тогда как продвижение российских войск на фронте остаётся в тени.

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