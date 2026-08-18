$7,4 млрд народу: Тайвань поделится плодами ИИ-бума

Власти Тайваня намерены поделиться с жителями доходами от стремительного роста экономики на фоне бума искусственного интеллекта. Так, каждому планируют выплатить по 10 тысяч новых тайваньских долларов — около 26,6 тысячи рублей. Об этом пишет Taipei Times.

На всеобщую раздачу денег в бюджете на 2027 год заложат 235,7 млрд новых тайваньских долларов, или примерно $7,4 млрд. Инициативу анонсировал глава администрации острова Уильям Лай, назвав её возможностью для каждого получить свою долю «дивидендов от ИИ».

Экономический рывок обеспечили прежде всего полупроводники, IT и производственные цепочки: мировой спрос на ИИ, высокопроизводительные вычисления и облачные сервисы подстегнул заказы, экспорт и инвестиции. По итогам первого полугодия экономика выросла на 14,15% — это лучший показатель за пять десятилетий. Прогноз на весь 2026 год повышен до 11,05%.

Ранее стало известно, что Минцифры хотят наделить полномочиями по формированию госполитики и регулированию в сфере искусственного интеллекта. Ведомству планируют передать около 20 новых функций — от подготовки законов и мер поддержки разработчиков до регулирования доступа к госданным, развития дата-центров и внедрения ИИ в «ГосТех». Под действие будущих норм потенциально могут попасть около 28 тысяч IT-компаний.