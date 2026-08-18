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18 августа, 14:54

Трубы с кипятком прорвало в ЖК «Метрополия», затоплены лифтовые шахты

Обложка © Telegram / Москва+

Обложка © Telegram / Москва+

В московском жилом комплексе «Метрополия» на Волгоградском проспекте произошёл прорыв трубы с горячей водой. В результате вода попала в лифтовые шахты, из-за чего подъёмники временно перестали работать.

Кипяток затопил лифтовые шахты московского ЖК «Метрополия» после прорыва трубы. Видео © Telegram / Москва+

В MR Group заявили ТАСС, что инцидент произошёл на 16-м этаже во время испытаний системы. По версии застройщика, температура теплоносителя достигла 125 градусов вместо предусмотренных 75.

Жилые помещения, как утверждают в компании, не пострадали. Воду из шахт уже откачали, а для просушки оборудования установили тепловые пушки. Одновременно специалисты ремонтируют стояки.

В МОЭК представили другую оценку причин произошедшего. Там подчеркнули, что внутридомовые коммуникации и тепловой пункт относятся к зоне ответственности управляющей компании. В организации допустили, что автоматика могла некорректно сработать и привести к чрезмерному нагреву воды.

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Ранее жители ЖК «Бутово парк 2» рассказывали о многолетних проблемах с управляющей компанией. По их словам, в домах регулярно не работают лифты, подъезды остаются грязными, возникают проблемы с благоустройством и санитарным состоянием. Часть работ во дворах жильцы делали за свой счёт, а в некоторых домах, как утверждается, появились грызуны, которые перемещаются по трубам и вентиляции.

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Александра Мышляева
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