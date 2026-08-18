В Госдуме заявили, что ВСУ вернулись к тактике «роя» дронов при ударах по РФ

Украинские военные вновь перешли к тактике «роя» при запусках беспилотников по российской территории. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру», комментируя участившиеся массовые налёты БПЛА.

«Сейчас идут массовые удары, БПЛА летят роем. Опять перешли к этой тактике», — подчеркнул парламентарий. По его словам, подобная стратегия преследует сразу две цели: нанесение материального ущерба и попытка вызвать недовольство среди граждан России.

Колесник также отметил, что противник одновременно проверяет эффективность российских систем противовоздушной обороны, пытаясь выявить уязвимые места. По его мнению, такая задача стояла перед Киевом всегда, и с течением времени она не изменилась.

Напомним, с вечера 17 августа до утра 18 августа в сторону Московского региона летели 620 беспилотников. Непосредственно над Москвой и Подмосковьем уничтожили 180 БПЛА, остальные были сбиты в соседних регионах.