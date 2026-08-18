Чесотка массово выявляется у солдат в Сеуте после наплыва десятков тысяч мигрантов

По меньшей мере у 14 испанских военнослужащих, размещённых в Сеуте, выявили чесотку. Об этом сообщает La Vanguardia со ссылкой на профессиональное объединение военных UMT.

Заболевшие служат в 54-й группе регулярных войск. Военных разместили в старых помещениях бывшей береговой батареи K-8, которые обычно не используются. В UMT считают, что причиной вспышки могли стать условия проживания: организация указала на недостаточное санитарное обслуживание помещений, скученность и прежние случаи подобных проблем.

Военные были переброшены в Сеуту на фоне миграционного кризиса. При этом в Минобороны Испании подчеркнули, что выявленные случаи чесотки не обязательно связаны с наплывом мигрантов. Местные врачи уже предупреждали о риске распространения инфекций из-за скученности людей и сложных санитарных условий в городе. В числе возможных угроз специалисты называли чесотку и туберкулёз.

Напомним, испанские власти сообщали примерно о 72 тысячах нелегальных пересечений границы. Впоследствии большинство прибывших вернулось в Марокко. По приведённым данным, сейчас в автономном городе Сеута остаются около 10 тысяч мигрантов. Председатель местной коллегии врачей Энрике Ровиральта рассказал, что местные жители стали чаще обращаться в больницы из-за депрессии и тревожности. Горожане боятся нелегалов и с опаской выходят из дома.