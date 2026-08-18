На Урале мужчине дали 15 лет за попытку продать автомат, гранату и патроны

Синарский районный суд Каменска-Уральского приговорил уроженца Пермской области Захара Чапалова к 15 годам колонии строгого режима за попытку продать через интернет оружие, боеприпасы и взрывчатку. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.

По версии следствия, мужчина получил от неизвестного информацию о тайнике с оружием и затем забрал найденный арсенал. В него входили автомат, 90 патронов, боевой запал, ручная осколочная граната и 500 граммов бездымного пороха.

Следствие считает, что Чапалов планировал сбыть всё это через интернет. Оружие и взрывчатку он перевозил на своей машине. В ноябре 2025 года мужчину задержали, а содержимое тайника изъяли. Суд признал его виновным и назначил 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее МВД РФ пресекло работу межрегионального синдиката наркоторговцев, изъяв запрещённых веществ на сумму свыше 1 млрд рублей. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.