В Польше задержали двух подозреваемых в нападении на украинских детей

Польская полиция задержала двух человек, которых подозревают в нападении на 14-летнюю украинку и её 12-летнего брата в Быдгоще. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства Польши Адам Шлапка.

Как утверждают в диппредставительстве, одному из детей выкрутили руку, а игрушечный дрон сломали и бросили его обломки в мальчика, оставив царапины. Перед заседанием правительства премьер Дональд Туск публично обратился к разыскиваемым.

«До конца недели вы будете пойманы», — заявил он и предложил подозреваемым самостоятельно прийти в полицию.

Однако ждать несколько дней не пришлось: примерно через два часа после заявления премьера Шлапка сообщил о задержании обоих подозреваемых.

Ранее Генконсульство Украины в Гданьске сообщало о нападении в Быдгоще на 12-летнего мальчика и его 14-летнюю сестру. По версии дипломатов, конфликт начался после того, как дети заговорили по-украински: мужчина и женщина стали их оскорблять и угрожать, а затем применили силу. Одному из подростков выкрутили руку, а обломки сломанного игрушечного дрона бросили в мальчика, оставив царапины.