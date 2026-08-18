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18 августа, 15:47

В Польше задержали двух подозреваемых в нападении на украинских детей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fotoreporter_112

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fotoreporter_112

Польская полиция задержала двух человек, которых подозревают в нападении на 14-летнюю украинку и её 12-летнего брата в Быдгоще. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства Польши Адам Шлапка.

Как утверждают в диппредставительстве, одному из детей выкрутили руку, а игрушечный дрон сломали и бросили его обломки в мальчика, оставив царапины. Перед заседанием правительства премьер Дональд Туск публично обратился к разыскиваемым.

«До конца недели вы будете пойманы», — заявил он и предложил подозреваемым самостоятельно прийти в полицию.

Однако ждать несколько дней не пришлось: примерно через два часа после заявления премьера Шлапка сообщил о задержании обоих подозреваемых.

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Ранее Генконсульство Украины в Гданьске сообщало о нападении в Быдгоще на 12-летнего мальчика и его 14-летнюю сестру. По версии дипломатов, конфликт начался после того, как дети заговорили по-украински: мужчина и женщина стали их оскорблять и угрожать, а затем применили силу. Одному из подростков выкрутили руку, а обломки сломанного игрушечного дрона бросили в мальчика, оставив царапины.

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Александра Мышляева
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