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17 августа, 11:18

Сломали дрон и выкрутили руку: Двое поляков напали на украинских детей в Быдгоще

В Польше пара напала на двух украинских детей с игрушечным дроном

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

В польском Быдгоще мужчина и женщина напали на 12-летнего украинца и его 14-летнюю сестру после того, как услышали их разговор на украинском языке. Об этом сообщило Генконсульство Украины в Гданьске, полиция разыскивает предполагаемых нападавших.

Инцидент произошёл 14 августа. По версии украинских дипломатов, взрослые сначала начали оскорблять детей и угрожать им, после чего конфликт перерос в физическое насилие.

Одному из несовершеннолетних выкрутили руку. Кроме того, нападавшие сломали игрушечный дрон и бросили его обломки в мальчика, оставив ему царапины. Семья обратилась в правоохранительные органы.

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Случай произошёл на фоне сообщений об ухудшении отношения к украинцам в Польше. Ранее Life.ru писал, что глава МИД Украины Андрей Сибига пожаловался на нападения на украинцев и травлю детей в стране. Однако всё это взялось не на пустом месте, а польские власти уже давно негодуют из-за огромной любви официального Киева к нацизму и пособникам Гитлера.

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Владимир Озеров
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