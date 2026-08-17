Сломали дрон и выкрутили руку: Двое поляков напали на украинских детей в Быдгоще

В польском Быдгоще мужчина и женщина напали на 12-летнего украинца и его 14-летнюю сестру после того, как услышали их разговор на украинском языке. Об этом сообщило Генконсульство Украины в Гданьске, полиция разыскивает предполагаемых нападавших.

Инцидент произошёл 14 августа. По версии украинских дипломатов, взрослые сначала начали оскорблять детей и угрожать им, после чего конфликт перерос в физическое насилие.

Одному из несовершеннолетних выкрутили руку. Кроме того, нападавшие сломали игрушечный дрон и бросили его обломки в мальчика, оставив ему царапины. Семья обратилась в правоохранительные органы.