Мединский: Обретение мощей Дмитрия Донского неожиданно и символично
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Обретение мощей князя Дмитрия Донского стало неожиданным и символичным событием. Так его оценил помощник президента России Владимир Мединский, сообщает ТАСС.
«Это имя — символ. И обретение сегодня его мощей неожиданно, почти сказочно. Это тоже символ», — отметил политик.
Напомним, 18 августа Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил в Архангельском соборе молебное пение у вновь обретённых мощей Дмитрия Донского. Князь был похоронен в соборе в 1389 году. Русская православная церковь канонизировала его в 1988 году. Захоронение было раскрыто во время последних реставрационных работ. Исследования уже подтвердили подлинность мощей Донского.
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