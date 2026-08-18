Мединский: Обретение мощей Дмитрия Донского неожиданно и символично

Обретение мощей князя Дмитрия Донского стало неожиданным и символичным событием. Так его оценил помощник президента России Владимир Мединский, сообщает ТАСС.

«Это имя — символ. И обретение сегодня его мощей неожиданно, почти сказочно. Это тоже символ», — отметил политик.