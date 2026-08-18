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18 августа, 16:07

Мединский: Обретение мощей Дмитрия Донского неожиданно и символично

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Обретение мощей князя Дмитрия Донского стало неожиданным и символичным событием. Так его оценил помощник президента России Владимир Мединский, сообщает ТАСС.

«Это имя — символ. И обретение сегодня его мощей неожиданно, почти сказочно. Это тоже символ», — отметил политик.

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Напомним, 18 августа Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил в Архангельском соборе молебное пение у вновь обретённых мощей Дмитрия Донского. Князь был похоронен в соборе в 1389 году. Русская православная церковь канонизировала его в 1988 году. Захоронение было раскрыто во время последних реставрационных работ. Исследования уже подтвердили подлинность мощей Донского.

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Татьяна Миссуми
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