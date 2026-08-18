Писатель Андрей Канев ушёл из жизни в 63 года

Член Союза писателей России, поэт и прозаик Андрей Канев умер 17 августа на 64-м году жизни. О его смерти сообщил Союз писателей Республики Коми.

Канев родился 3 марта 1963 года в посёлке Ачим Княжпогостского района Республики Коми. Он окончил филологический факультет Сыктывкарского государственного университета, работал в школе и редакции газеты «Вечерний Сыктывкар».

Позднее писатель служил в органах внутренних дел и системе МЧС. Он вышел в отставку в звании подполковника внутренней службы и имел статус ветерана боевых действий. Канев писал стихи и прозу, занимался литературоведением, переводами и драматургией. В Союз журналистов России он вступил в 1992 году, а в Союз писателей — в 1994-м. Его произведения публиковались в российских литературных журналах и переводились на несколько языков.

Он был лауреатом ряда литературных конкурсов, а в 2010 году в составе авторского коллектива альманаха «Сыктывкар» получил премию правительства Республики Коми имени Ивана Куратова. В 2016 году Каневу присвоили звание заслуженного работника Республики Коми.

Прощание с писателем состоится 20 августа. Отпевание запланировано на 11:30 в храме на Верхнечовском кладбище.

Ранее сообщалось, что бывший сенатор от Севастополя Андрей Соболев умер в возрасте 71 года. Он также был издателем «Севастопольской газеты», поэтом-песенником и автором-исполнителем.