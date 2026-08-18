Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 августа, 16:11

Писатель Андрей Канев ушёл из жизни в 63 года

Андрей Канев. Обложка © VK / Союз писателей Республики Коми

Андрей Канев. Обложка © VK / Союз писателей Республики Коми

Член Союза писателей России, поэт и прозаик Андрей Канев умер 17 августа на 64-м году жизни. О его смерти сообщил Союз писателей Республики Коми.

Канев родился 3 марта 1963 года в посёлке Ачим Княжпогостского района Республики Коми. Он окончил филологический факультет Сыктывкарского государственного университета, работал в школе и редакции газеты «Вечерний Сыктывкар».

Позднее писатель служил в органах внутренних дел и системе МЧС. Он вышел в отставку в звании подполковника внутренней службы и имел статус ветерана боевых действий. Канев писал стихи и прозу, занимался литературоведением, переводами и драматургией. В Союз журналистов России он вступил в 1992 году, а в Союз писателей — в 1994-м. Его произведения публиковались в российских литературных журналах и переводились на несколько языков.

Он был лауреатом ряда литературных конкурсов, а в 2010 году в составе авторского коллектива альманаха «Сыктывкар» получил премию правительства Республики Коми имени Ивана Куратова. В 2016 году Каневу присвоили звание заслуженного работника Республики Коми.

Прощание с писателем состоится 20 августа. Отпевание запланировано на 11:30 в храме на Верхнечовском кладбище.

Потомственная актриса цыганского театра «Ромэн» умерла от тяжёлой болезни
Потомственная актриса цыганского театра «Ромэн» умерла от тяжёлой болезни

Ранее сообщалось, что бывший сенатор от Севастополя Андрей Соболев умер в возрасте 71 года. Он также был издателем «Севастопольской газеты», поэтом-песенником и автором-исполнителем.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Утраты
  • Общество
  • Коми, Республика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar