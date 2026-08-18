Жителей ОАЭ призвали укрыться из-за возможной ракетной угрозы

Власти Объединённых Арабских Эмиратов предупредили жителей о возможной ракетной угрозе. Минобороны страны сообщило, что системы наблюдения зафиксировали угрозу, направленную в сторону ОАЭ.

На телефоны жителей пришло экстренное оповещение с призывом немедленно укрыться в ближайшем безопасном здании и ожидать дальнейших инструкций.

Предупреждение действовало недолго и вскоре было снято. О попадании ракет по территории страны или пострадавших власти на момент публикации не сообщали.

Это первое подобное оповещение в ОАЭ за несколько месяцев. В июне жителей также предупредили о ракетной угрозе, однако позднее власти объяснили сигнал техническим сбоем. В июле предупреждение объявляли из-за угрозы, которая в итоге не вошла в воздушное пространство страны.

До этого ракетные предупреждения неоднократно объявлялись весной на фоне боевых действий вокруг Ирана и ударов по странам Персидского залива.

Ранее Life.ru рассказывал, что в мае Минобороны ОАЭ начало расследование после атаки беспилотников на объект рядом с атомной электростанцией «Барака». Тогда один из аппаратов поразил электрогенератор возле АЭС.