73-летняя Брижит Макрон появилась в мини-шортах на отдыхе в Брегансоне

Супруга французского президента Брижит Макрон попала в объективы фотографов во время отдыха в форте Брегансон на Лазурном Берегу. Снимки 73-летней первой леди Франции опубликовал журнал «Hola!».

На кадрах Брижит Макрон сидит у воды в расслабленном летнем образе. Она выбрала чёрную одежду, солнцезащитные очки и бейсболку. В это же время неподалёку отдыхал Эммануэль Макрон. 48-летнего французского лидера фотографы засняли во время катания по Средиземному морю на красном гидроцикле Yamaha WaveRunner.

Президент также занимался e-foiling — катался на доске с подводным крылом, поднимающейся над поверхностью воды. На одном из снимков Макрон потерял равновесие и упал в море. В Сети пользователи обратили внимание, что Брижит не мешало бы заняться спортом, а не просто сидеть на пляже, пока её супруг гарцует и демонстрирует поклонницам мускулы. Комментаторы выразили уверенность, что даже в преклонном возрасте свою физическую форму можно привести в тонус — было бы желание.

А кто-то посоветовал первой леди страны всё-таки носить вещи подлиннее, чтобы не шокировать электорат атлетично сложенного мужа. Впрочем, нашлись у Брижит и защитники, которые напомнили, что многие и в 30 лет выглядят не всегда спортивно, или же страдают от лишнего веса.

Супруги проводят летние каникулы в форте Брегансон — традиционной резиденции французских президентов на юге страны. Для Макрона это последний летний отдых там в качестве главы государства перед завершением второго срока в 2027 году.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон подвергся критике после появления фотографии, на которой он катается на гидроцикле по Ривьере. Снимок появился на фоне аномальной жары и масштабных лесных пожаров в стране.