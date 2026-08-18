Уровень Днестра на отдельных участках упал ниже исторических минимумов

Днестр переживает период критического маловодья. На некоторых участках уровень реки уже оказался ниже исторических минимумов, сообщили в «Укргидроэнерго».

Особенно сложная ситуация сложилась у Днестровского водохранилища. В августе туда поступило меньше воды, чем когда-либо с момента его запуска в 1985 году. Среди основных причин называют слабое весеннее половодье, продолжительную жару и недостаток осадков.

По прогнозу компании, средний приток воды в водохранилище по итогам 2026 года может составить всего 104 кубометра в секунду. Если засушливая погода сохранится, ситуация способна ухудшиться ещё сильнее.

Сейчас режим работы Днестровского гидроузла приходится постоянно корректировать, чтобы экономить имеющиеся запасы. От него зависит в том числе водоснабжение территорий ниже по течению в Молдавии.

Власти Молдавии ранее также предупреждали, что обмеление Днестра создаёт риски для питьевого водоснабжения, энергетической инфраструктуры и экосистемы самой реки. Днестр протекает через Украину и Молдавию, его протяжённость превышает 1,3 тысячи километров.

Ранее у Труханова острова в Киеве местный житель заметил потемневшую и местами зелёную воду в Днепре, пену у берега и сильный неприятный запах. Автор разошедшегося по Сети видео предположил, что в реку могли что-то сбросить. Однако городские власти связали изменение воды с активным размножением микроскопических водорослей и цианобактерий.