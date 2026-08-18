Вскрытие не покажет: Четыре моряка загадочно умерли на судне в КНР

Четверо мужчин погибли при невыясненных обстоятельствах на судне российского рыбодобывающего предприятия в Китае. Об этом 18 августа газете «Известия» рассказала супруга одного из погибших.

По словам женщины, её муж прилетел в Китай 23 июля, чтобы перегнать судно во Владивосток. Изначально предполагалось, что дорога займёт около десяти дней, однако отправление задержалось из-за проблем с судном. В последний раз мужчина связался с женой вечером 30 июля и сообщил, что с ним всё в порядке. Уже 2 августа ей сообщили о его смерти.

Версии произошедшего, которые озвучивали представители компании, менялись. Сначала женщине заявили, что её муж мог погибнуть из-за сильной жары в каюте, где температура якобы достигала 42 градусов. Позднее представитель организации назвал случившееся несчастным случаем и связал смерть мужчины с употреблением алкоголя.

Супруга утверждает, что муж был здоров и не имел проблем с сердцем. Кроме того, по её словам, на том же судне в период с 26 июля по 2 августа умерли ещё трое мужчин, причины их смерти также остаются неизвестными. Женщина заявила, что уже более двух недель добивается проведения вскрытия, однако представитель компании предлагает кремировать тело в Китае. На её иждивении остались двое несовершеннолетних детей, один из которых имеет инвалидность.

Супруга погибшего обратилась в полицию. По её словам, материалы также передали в Следственный комитет, обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее также сообщалось, что на Камчатке спасатели ищут мужчину, который пропал после опрокидывания моторной лодки с двумя людьми на борту. ЧП произошло в Усть-Большерецком округе возле села Кавалерского. Одному из находившихся в катере удалось самостоятельно выбраться на берег, второй исчез. Причины крушения выясняются.