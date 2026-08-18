Звезда «Чернобыля» стал участником помолвки: Сергей Романович помог зумерам обручиться
Актёр Сергей Романович помог москвичу сделать предложение возлюбленной
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ s_romanovich
Актёр Сергей Романович помог молодому москвичу организовать предложение руки и сердца в китайском парке «Хуамин» в Москве. Об этом он рассказал у себя в соцсетях.
Звезда «Чернобыля» стал соучастником помолвки. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ s_romanovich
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