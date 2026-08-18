Звезда «Чернобыля» стал участником помолвки: Сергей Романович помог зумерам обручиться

Актёр Сергей Романович помог молодому москвичу организовать предложение руки и сердца в китайском парке «Хуамин» в Москве. Об этом он рассказал у себя в соцсетях.

Звезда «Чернобыля» стал соучастником помолвки. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ s_romanovich

Во время сюрприза артист вручил девушке букет и снял на фото момент, когда её молодой человек встал на одно колено и предложил выйти за него замуж.

Кольцо жених преподнёс в необычном футляре с динозавром. Сначала девушка растерялась и не сразу поверила в происходящее, однако затем согласилась на предложение.

Ранее Торнике Квитатиани впервые показал свою возлюбленную Диану Кардаву, которая младше него на 13 лет. В день 34-летия артист опубликовал видео из Парижа, где сделал девушке предложение рядом с Эйфелевой башней.