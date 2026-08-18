Трудился одновременно на шести работах: Нижегородец взыскал с бывшего начальства многомиллионную компенсацию

Житель Нижегородской области через суд подтвердил, что одновременно работал сразу в шести компаниях, и добился выплат более чем на 5,5 млн рублей. Об этом сообщает Baza.

Основным местом работы Евгения была должность руководителя отдела закупок. Параллельно он удалённо выполнял аналогичные задачи ещё для пяти организаций, но там его трудовые отношения официально не оформлялись.

После увольнения с основной работы в 2024 году мужчина решил взыскать задолженности и с остальных работодателей. В суд он принёс переписку из электронной почты и мессенджеров, а также документы, подтверждавшие выполнение задач.

Представители компаний утверждали, что полноценно работать сразу в шести местах физически невозможно, поскольку суммарная занятость превышала бы сутки. Однако суд счёл представленные Евгением доказательства достаточными и признал, что обязанности он действительно выполнял.

В итоге работодателей обязали оформить трудовые отношения, внести необходимые записи, перечислить страховые взносы и выплатить компенсации. Общая сумма, которую получил мужчина, превысила 5,5 млн рублей.

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