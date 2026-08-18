Две трубки и швы под ноздрями: Уэйн Руни рассказал о перенесённой операции

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни признался, что ему пришлось сделать пластическую операцию на носу — за карьеру он ломал его дважды. Этой информацией он поделился в первом выпуске подкаста Stick to United, который спорстмен ведёт вместе с Марком Голдбриджем.

Во время записи Руни выглядел не очень свежо. Он объяснил, что всего неделю назад перенёс операцию, чтобы исправить давние повреждения.

«Мне ещё повезло, что нет синяков под глазами, но у меня всё ещё торчат две пластиковые трубки в носу, которые скоро вытащат», — сказал бывший футболист.

По его словам, ему не терпится избавиться от них, а из-за трубок даже изменился голос. Руни добавил, что под ноздрями ему сделали разрезы и наложили швы, поэтому пока он чувствует лёгкий дискомфорт.

Первый раз он сломал нос в матче за «Манчестер Юнайтед» против «Престона» в Кубке Англии в 2015 году. Ту игру он вспоминает и из-за собственного падения, которое принесло команде пенальти. Второй перелом случился, когда Руни перешёл в американский «Ди Си Юнайтед». По его словам, тот случай оказался куда серьёзнее.

Операцию он долго откладывал, но этим летом решил дождаться окончания чемпионата мира и лечь под нож. Вмешательство прошло успешно, только вот трубки в носу доставили ему немало неприятных ощущений. Руни также вспомнил, что в той же встрече с «Престоном», которую «Юнайтед» выиграл со счётом 3:1, нос сломал и его партнёр Мару Феллайни. При этом бельгиец пропустил несколько матчей, а сам Руни не выбыл ни на одну игру.

Второй раз нос пострадал спустя три года — Руни выступал за «Ди Си Юнайтед» в игре против «Колорадо Рэпидз», которую его клуб выиграл 2:1. Тогда партнёр по команде толкнул соперника Ники Джексона, и тот затылком врезался Руни в лицо. Футболист остался лежать на газоне в крови, а позже у него появился синяк под глазом.

Также ранее нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус-младший удивил поклонников изменением внешности. Футболист сделал операцию, чтобы улучшить линию подбородка, и рассказал об этом в своих соцсетях. Часть болельщиков была удивлена его решением, но многие поддержали игрока и положительно оценили новый образ.