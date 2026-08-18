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18 августа, 17:46

В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремела серия взрывов

Центр Киева. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / meunierd

Центр Киева. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / meunierd

В Киеве гремят взрывы — жители украинской столицы слышали минимум несколько хлопков. Об этом пишет издание «Общественное». Что именно повреждено, не указывается. В столице Незалежной работает воздушная тревога.

«Снова взрывы в Киеве», — говорится в публикации.

Взрыв прогремел на финском заводе в 10 км от границы с Россией
Взрыв прогремел на финском заводе в 10 км от границы с Россией

Ранее сообщалось о взрывах в Одессе. Известно, что после этого загорелся логистический центр сети «Эпицентр». Насколько серьёзны повреждения, не указывалось.

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Матвей Константинов
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