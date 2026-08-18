В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремела серия взрывов
Центр Киева. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / meunierd
В Киеве гремят взрывы — жители украинской столицы слышали минимум несколько хлопков. Об этом пишет издание «Общественное». Что именно повреждено, не указывается. В столице Незалежной работает воздушная тревога.
«Снова взрывы в Киеве», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось о взрывах в Одессе. Известно, что после этого загорелся логистический центр сети «Эпицентр». Насколько серьёзны повреждения, не указывалось.
Важнейшие новости с фронта и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.