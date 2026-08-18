Масштабный сбой произошёл в Рунете — не открываются многие сайты и сервисы
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В российском сегменте Интернета произошёл масштабный сбой, следует из данных портала Downdetector. Пользователи жалуются на недоступность десятков сайтов, в том числе социальных сетей и маркетплейсов. Не работают и зарубежные сервисы — например, Steam.
Причины неподалок неизвестны. Как пишет kp.ru, проблема может быть у Reg.ru — крупнейшего регистратора доменных имён в Рунете.
Ранее сбой произошёл сразу у нескольких сервисов Microsoft. Пользователи по всему миру жаловались на проблемы с доступом к GitHub, Copilot и Microsoft Teams.
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