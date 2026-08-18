Stellantis отзывает около 850 тысяч автомобилей в США

Автоконцерн Stellantis объявил масштабный отзыв автомобилей из-за программной ошибки, способной нарушить работу изображения с камеры заднего вида. В США кампания затронет около 850 тысяч машин, ещё порядка 107 тысяч — в Канаде, Мексике и других странах.

Проблему обнаружили в автомобилях 2026–2027 модельных годов. В список вошли Chrysler Pacifica и Voyager, Dodge Charger, несколько моделей Jeep, включая Cherokee, Compass, Gladiator, Grand Cherokee, Grand Wagoneer и Wrangler, а также Ram 1500, 2500 и ProMaster.

Неисправность планируют устранить обновлением программного обеспечения. В Stellantis подчеркнули, что сведений об авариях или пострадавших из-за этого дефекта нет.

До установки обновления водителям при сбоях экрана рекомендуют ориентироваться по зеркалам и особенно внимательно контролировать пространство позади машины во время движения задним ходом.

Ранее Tesla объявила об отзыве 20 349 электромобилей в США из-за слишком яркого ближнего света. Кампания касается Model 3 2017–2023 годов и Model Y 2020–2023 годов выпуска. По данным американского регулятора NHTSA, фары этих машин могут превышать допустимую яркость, из-за чего возрастает риск ослепления встречных водителей, особенно в дождь, снег или туман.