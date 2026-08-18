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18 августа, 18:29

Сбой в Рунете мог быть вызван перебоями с электричеством на крупном узле связи

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PerfectWave

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PerfectWave

Массовый сбой в российском сегменте интернета произошёл из-за проблем с электроснабжением на одном из крупных узлов связи. Об этом ТАСС рассказали в доменном регистраторе «Рег.ру».

Там подчеркнули, что причина неполадок кроется не во внутренней инфраструктуре компании.

«Сейчас действительно могут быть недоступны многие ресурсы, не только размещённые в «Рег.ру»», — сообщили в компании. По словам представителей регистратора, они рассчитывают, что работу узла удастся восстановить в самое ближайшее время.

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Напомним, ранее стало известно, что в российском сегменте Интернета зафиксирован масштабный сбой, затронувший десятки популярных сайтов. Пользователи сообщают о недоступности как отечественных соцсетей и маркетплейсов, так и зарубежных платформ, включая игровой сервис Steam.

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Вероника Бакумченко
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