В Москве после прохладной середины недели потеплеет до +25 градусов

После относительно прохладных среды и четверга в Москве начнётся постепенное потепление. К субботе температура воздуха может подняться до +25 градусов, сообщил РИА «Новости» начальник отдела краткосрочных прогнозов Гидрометцентра России Александр Голубев.

В среду и четверг днём ожидается около +19…+22 градусов, ночью — примерно +9…+11. Такой температурный фон будет приблизительно на градус ниже климатической нормы. Уже в пятницу воздух прогреется примерно до +23 градусов, а в субботу — до +25.

По словам синоптика, к выходным влияние области повышенного давления приведёт к уменьшению облачности. В субботу и воскресенье станет солнечнее, благодаря чему воздух будет прогреваться интенсивнее.

В целом резких температурных скачков и сильных осадков в течение недели не прогнозируется, а погода останется близкой к климатической норме.

Ранее в Москве и Подмосковье объявили жёлтый уровень погодной опасности из-за грозы, дождя и сильного ветра. В ночь на 19 августа в отдельных районах ожидаются грозовые дожди, а днём порывы ветра могут достигать 17 м/с.