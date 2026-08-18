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Регион
18 августа, 18:52

«Россети» опровергли сообщения об аварии на юго-западе Москвы

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

«Россети Московский регион» и столичное управление МЧС не подтвердили сообщения о происшествии на юго-западе Москвы. Информацию передаёт ТАСС.

Ранее в Сети появилась информация об отключении электричества в домах на западе столицы и некоей аварии. В «Россетях» заявили, что технологических нарушений на энергообъектах компании, в том числе в Москве, не зафиксировано.

МЧС также проверило сообщение о возможном задымлении. По итогам осмотра спасатели не обнаружили признаков дыма или пожара.

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Напомним, ранее стало известно, что в российском сегменте Интернета зафиксирован масштабный сбой, затронувший десятки популярных сайтов. Пользователи жалуются на сбои в работе российских соцсетей и маркетплейсов. Проблемы также затронули некоторые иностранные сервисы, в том числе Steam.

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Александра Мышляева
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