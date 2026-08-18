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18 августа, 18:37

В КГХ назвали переключение источников причиной сбоя со светом в Москве

Виды Москвы. Обложка © Life.ru

Виды Москвы. Обложка © Life.ru

Причиной кратковременного сбоя в электроснабжении ряда потребителей столицы стало переключение источников энергоснабжения. Об этом рассказали в пресс-службе Комплекса городского хозяйства столицы. На текущий момент подача ведётся в штатном режиме.

«В связи с технологическим переключением источников энергоснабжения имело место кратковременное отключение отдельных потребителей в Гагаринском и ряде других районов», — говорится в сообщении.

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Ранее стало известно о сбое в работе Рунета, пользователи жаловались на недоступность многих сервисов, в том числе иностранных. Причиной назывались неполадки на крупном узле связи.

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Матвей Константинов
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