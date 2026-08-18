В КГХ назвали переключение источников причиной сбоя со светом в Москве

Причиной кратковременного сбоя в электроснабжении ряда потребителей столицы стало переключение источников энергоснабжения. Об этом рассказали в пресс-службе Комплекса городского хозяйства столицы. На текущий момент подача ведётся в штатном режиме.

«В связи с технологическим переключением источников энергоснабжения имело место кратковременное отключение отдельных потребителей в Гагаринском и ряде других районов», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о сбое в работе Рунета, пользователи жаловались на недоступность многих сервисов, в том числе иностранных. Причиной назывались неполадки на крупном узле связи.