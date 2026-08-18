UKMTO: Грузовое судно обстреляли у берегов Йемена

У побережья Йемена обстреляли грузовое судно, оно получило серьёзные повреждения. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

Нападение случилось примерно в 40 милях к юго-востоку от порта Моха. По данным UKMTO, во время удара команда на судне отсутствовала. Полученные повреждения оказались настолько серьёзными, что корабль признали полностью погибшим.

Ни название судна, ни его порт приписки не раскрываются.

Ранее сообщалось, что в Ормузском проливе неизвестный снаряд попал по другому судну. Тогда пострадал один член экипажа, а также было повреждено машинное отделение. Об этом также сообщили в UKMTO. С остальными моряками работали береговые службы Омана, данных о вреде для окружающей среды не поступало..