Более семи тысяч жителей и гостей Калужской области посетили мероприятия первых выходных Недели «Бумажное сердце». Проект Компании «Объединённые бумажные фабрики» впервые проходит в новом формате: отраслевой фестиваль бумаги, который с 2022 года проводился в Полотняном Заводе, расширился до недельной программы сразу на нескольких площадках.

Старт проекту 15 августа дала фотовыставка «Бумага Калужской земли» на Театральной улице в Калуге. В экспозицию вошли архивные и современные снимки, рассказывающие об истории и развитии бумажной промышленности региона. До вечера 20 августа выставка останется в областном центре, после чего переедет в Дом-музей Щепочкина в Полотняном Заводе.

Главной площадкой первых выходных стал Парк Театра юного зрителя. Там проходили лекции, викторины, квизы и экологическая акция по сбору макулатуры. За два дня участники принесли более полутонны бумажного сырья, которое отправят на переработку.

Одной из центральных активностей стало «Бумажное сердце новостей», созданное при поддержке Life.ru. Посетителям предлагали представить Калугу через десять лет или оставить пожелание региону на красном бумажном листке, а затем прикрепить его к большому арт-объекту в форме сердца.

Более 7 тысяч человек приняли участие в Неделе «Бумажное сердце» под Калугой. Фото © Предоставлено Life.ru

За выходные к его созданию присоединились свыше тысячи человек. Среди участников были не только калужане, но и гости из Москвы, Казани, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Владивостока, Омска, Тулы, Орла, Краснодарского края и других стран. Теперь арт-объект находится в Музее бумаги «Бузеон» в Полотняном Заводе.

Неделя «Бумажное сердце» продолжится до 22 августа. В «Бузеоне» проходят мастер-классы и лекции, работает пункт сбора макулатуры и выездная экспозиция Музея мусора «МуМу», посвящённая разумному потреблению и повторному использованию вещей.

Финальный день объединит культурную и деловую программы. Запланированы встречи с писателями и представителями федеральных СМИ, а бренд-директор и руководитель дирекции по развитию бренда и мультимедиа-проектам издательского дома «Аргументы и Факты» Елена Мулланурова выступит с лекцией «Здравствуйте, я из газеты!».

Более 7 тысяч человек приняли участие в Неделе «Бумажное сердце» под Калугой. Фото © Предоставлено Life.ru

Также 22 августа при поддержке Минпромторга России состоится федеральная отраслевая конференция «ЦБП-2035: отраслевая стратегия технологического, кадрового и устойчивого развития». Представители предприятий, органов власти, финансового сектора и образования обсудят будущее целлюлозно-бумажной промышленности.

Одной из ключевых тем станет подготовка кадров к цифровой трансформации предприятий. Управляющий партнёр Компании ОБФ Дмитрий Дулькин отметил, что отрасли всё больше требуются специалисты, способные работать с большими данными, цифровыми двойниками и искусственным интеллектом.

«Поэтому один из ключевых вопросов конференции — как перестроить систему подготовки и переподготовки персонала под эти новые реалии. Как сделать так, чтобы профильные вузы и колледжи выпускали специалистов, владеющих не только традиционными компетенциями, но и навыками работы с ИИ, с цифровыми инструментами моделирования и прогнозирования», — подчеркнул Дулькин.

Ранее в Южно-Сахалинске стартовал Всероссийский форум «ОстроVа», объединивший 350 участников от 14 до 35 лет. Школьники, студенты и молодые специалисты работают над проектами для развития Дальнего Востока по девяти направлениям — от ИИ и медицины до туризма и экологии. Владимир Путин в приветствии участникам отметил, что форум помогает молодёжи получать новые знания, находить стажировки и работу, а также запускать собственные инициативы.