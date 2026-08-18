Российского оппозиционера Сергея Власенко нашли мёртвым в одной из квартир Варшавы. Польская прокуратура заявила, что на данный момент не видит признаков, указывающих на причастность других лиц к его смерти.

Как сообщает польская радиостанция RMF FM, тело мужчины обнаружили в квартире в районе Мокотув. Представитель окружной прокуратуры Варшавы Пётр Антони Скиба отметил, что следствие пока не располагает данными о том, что к смерти Власенко могло привести чьё-либо действие или бездействие.

Правоохранители планируют провести вскрытие, а также дополнительные исследования, включая токсикологическую экспертизу. Эти процедуры должны помочь установить точные обстоятельства произошедшего.

Известно, что Власенко в 1980-х годах был депутатом местного совета на Дальнем Востоке. Позже он жил в Анапе, а в Польше получил политическое убежище. Сейчас польские следователи продолжают проверку. Окончательные выводы о причинах смерти будут сделаны после завершения экспертиз.

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