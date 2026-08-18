Ребёнок и трое взрослых получили ранения при атаках ВСУ на Белгородскую область

Четыре человека, включая 15-летнего подростка, пострадали в результате атак ВСУ по Белгородской области. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

В селе Погромец Волоконовского округа при детонации беспилотника получил ранения 15-летний мальчик. У него диагностировали множественные осколочные повреждения грудной клетки, спины и ног, сейчас ему оказывают помощь в Валуйской центральной районной больнице, после чего подростка планируют перевести в детскую областную клинику.

Ещё один инцидент произошёл в Шебекине, где FPV-дрон атаковал припаркованный автомобиль. Мужчина и женщина получили акубаротравмы, медики оказали им помощь и отпустили на амбулаторное лечение. В результате удара также были повреждены машина и остекление частного дома.

В Краснояружском округе в селе Репяховка мужчина пострадал после подрыва на взрывном устройстве. Его доставили в больницу в крайне тяжёлом состоянии с травматической ампутацией ноги и множественными осколочными ранениями, позже пациента переведут в областное медучреждение.

Ранее Life.ru писал о последствиях атаки беспилотников на Подмосковье, где пострадали три человека, включая 10-летнюю девочку. Дрон упал на частный дом в Раменском округе, ребёнок получил осколочное ранение кисти и был госпитализирован.