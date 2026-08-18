На Кубани четвёртый день ищут пропавшего сапбордиста

На Кубани четвёртый день продолжаются поиски мужчины, который пропал после сплава на сапборде по горной реке. Сапбордист исчез 14 августа в районе села Агой Туапсинского района, сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, мужчина вечером вышел на воду и направился в сторону скалы Киселёва, однако до места назначения не добрался. Родственники обратились в полицию спустя несколько часов после того, как он должен был вернуться домой и связаться с ними.

Правоохранители сообщили, что сейчас проводятся поисковые мероприятия. Предполагается, что мужчину могло унести течением в сторону Чёрного моря.

К поискам также пытался подключиться отряд «ЛизаАлерт», однако волонтёры уточнили, что не располагают необходимыми средствами для проведения поисковых работ на воде.

Ранее Life.ru писал о другой сложной спасательной операции – на Эльбрусе, где туристам потребовалась помощь из-за резкого ухудшения погоды. Спасатели обнаружили несколько групп альпинистов, которые не могли самостоятельно продолжить спуск с горы. Всех туристов удалось вывести в безопасное место, пострадавших среди них не оказалось.