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18 августа, 04:49

Спасатели спустили с Эльбруса две группы застрявших из-за непогоды альпинистов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Djem79

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Djem79

Помимо пропавшей группы туристов, спасатели обнаружили на Эльбрусе ещё шестерых альпинистов, которым потребовалась помощь при спуске. Об этом сообщает МЧС по Кабардино-Балкарской Республике.

Во второй группе было шесть человек. Они были рядом с первой пропавшей группой и также не могли спуститься из-за непогоды. В итоге 14 человек спустили на поляну Азау. От медицинской и дальнейшей помощи они отказались, никто серьёзно не пострадал.

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Группа начала восхождение 16 августа около 22:00, однако в установленное время не вышла на связь. Альпинисты остановились в нескольких десятках метров от вершины из-за ухудшения погоды и отсутствия связи. Спасатели продолжали поиски более шести часов.

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Артём Гапоненко
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