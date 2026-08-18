Спасатели спустили с Эльбруса две группы застрявших из-за непогоды альпинистов

Помимо пропавшей группы туристов, спасатели обнаружили на Эльбрусе ещё шестерых альпинистов, которым потребовалась помощь при спуске. Об этом сообщает МЧС по Кабардино-Балкарской Республике.

Во второй группе было шесть человек. Они были рядом с первой пропавшей группой и также не могли спуститься из-за непогоды. В итоге 14 человек спустили на поляну Азау. От медицинской и дальнейшей помощи они отказались, никто серьёзно не пострадал.