Спасатели спустили с Эльбруса две группы застрявших из-за непогоды альпинистов
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Помимо пропавшей группы туристов, спасатели обнаружили на Эльбрусе ещё шестерых альпинистов, которым потребовалась помощь при спуске. Об этом сообщает МЧС по Кабардино-Балкарской Республике.
Во второй группе было шесть человек. Они были рядом с первой пропавшей группой и также не могли спуститься из-за непогоды. В итоге 14 человек спустили на поляну Азау. От медицинской и дальнейшей помощи они отказались, никто серьёзно не пострадал.
Группа начала восхождение 16 августа около 22:00, однако в установленное время не вышла на связь. Альпинисты остановились в нескольких десятках метров от вершины из-за ухудшения погоды и отсутствия связи. Спасатели продолжали поиски более шести часов.
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