«Как в США»: В тюрьмах Израиля появятся кабины для просмотра казней

В израильских тюрьмах появятся специальные кабины, из которых родственники жертв терактов смогут наблюдать за исполнением смертных приговоров для террористов. Об этом заявил министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир.

Политик рассказал о строительстве специального отделения в одной из тюрем, где будут содержаться осуждённые, приговорённые к смертной казни. По его словам, формат наблюдения будет похож на практику, существующую в американских тюрьмах.

«Я обещал ввести смертную казнь для террористов и сделал это. Если террориста убивают во время атаки, то это хорошо, но если террорист остаётся жив, его привозят сюда. Здесь будут наблюдательные комнаты, из которых родственники жертв террора смогут смотреть за исполнением смертного приговора, как это происходит в США», – заявил Бен-Гвир.

Решение связано с принятым недавно законом о смертной казни для террористов. В марте документ одобрил Кнессет, при этом ряд международных наблюдателей раскритиковали инициативу, назвав её дискриминационной по отношению к палестинцам.

Согласно закону, смертная казнь для террористов в Израиле будет исполняться через повешение. Сейчас власти приступили к подготовке инфраструктуры для реализации новых правил.

Ранее Life.ru писал о спорном предложении Бен-Гвира использовать крокодилов для охраны израильских тюрем. Идею министра раскритиковали зоозащитники, после чего суд временно запретил запуск такого проекта. Власти страны рассматривали необычную меру как дополнительный элемент защиты объектов с заключёнными по делам о безопасности.