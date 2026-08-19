Минх объяснил паузу с ежегодными посланиями Путина Федеральному собранию

Пауза с ежегодными посланиями президента России Федеральному собранию связана с изменившимися условиями работы власти и необходимостью быстрее реагировать на текущие события. Такое объяснение дал полпред президента в Госдуме Гарри Минх.

По его словам, традиционный формат обращения главы государства предполагал не только выступление перед депутатами и сенаторами, но и участие представителей правительства, регионов, общественности и других сфер. Однако сегодня, считает Минх, сам формат требует переосмысления.

«Я думаю, что это связано с текущим моментом», – сказал полпред, отвечая на вопрос ТАСС о том, почему Владимир Путин не выступал с ежегодным посланием после февраля 2024 года.

Минх отметил, что раньше послание во многом включало элементы публичной церемонии, но сейчас, по его мнению, ситуация требует большей сдержанности. Кроме того, на фоне СВО многие решения приходится принимать оперативно, что сокращает возможности для долгосрочного планирования.

В качестве примера он привёл работу правительства над законопроектами. Если несколько лет назад план включал по 140-150 инициатив, то сейчас в нём около 39 пунктов – часть вопросов возникает ситуативно и требует быстрых решений.

«Это тоже, думаю, влияет на то, что глава государства уже два года не обращался с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Так что здесь ряд причин. Может быть, есть и другие причины, это моя субъективная точка зрения», – заключил Минх.

Ранее Life.ru писал, что Владимир Путин проведёт заседание Госсовета, посвящённое изменениям в российской экономике до 2030 года. Участники встречи обсудят структурную перестройку экономики, развитие регионов и вопросы устойчивости бюджетов субъектов страны. Отдельное внимание уделят тому, как власти будут выполнять долгосрочные цели в условиях меняющейся экономической ситуации.