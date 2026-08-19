Ребёнок разбил колено? Что не стоит делать с открытой раной, чтобы не получить загноения

Летние прогулки на велосипеде часто заканчиваются разбитыми коленями и ссадинами. Врач-инфекционист и педиатр Елена Мескина в беседе с Life.ru рассказала, как правильно обработать рану ребёнку после падения и в каких случаях травму необходимо показать врачу.

По словам специалиста, в первую очередь повреждение необходимо очистить от грязи и посторонних частиц. Для промывания раны эксперт рекомендует использовать средства, предназначенные для наружного применения и обработки повреждений кожи, например перекись водорода или хлоргексидин.

В домашних условиях мы можем использовать, например, перекись водорода или какое-то дезинфицирующее средство, такое как хлоргексидин. При этом рану не стоит протирать тканью или бинтом. Загрязнения лучше аккуратно смывать струёй подходящего раствора, например с помощью шприца без иглы. Кожу вокруг повреждения необходимо отдельно очистить от грязи. Елена Мескина Врач-инфекционист и педиатр

Врач не советует наносить непосредственно на открытую рану йод, спиртовые растворы или бриллиантовую зелень. Такие средства можно использовать только для обработки неповреждённой кожи вокруг повреждения.

«Старайтесь не воздействовать непосредственно на повреждённую кожу йодом или спиртовыми растворами, например, бриллиантовой зеленью. Ими мы обрабатываем только неповреждённую поверхность вокруг раны», — подчеркнула специалист.

После очистки на рану можно наложить чистую повязку, например из стерильного бинта. В последующие дни важно следить за состоянием повреждения. Если вокруг раны появляется или усиливается покраснение, возникает отёк, мутное отделяемое или неприятный запах, это может быть признаком инфекции и поводом обратиться к врачу.

Особое внимание нужно уделять глубине повреждения. Поверхностные ссадины и небольшие раны часто можно лечить самостоятельно, однако глубокий порез может потребовать хирургической обработки или наложения швов.

«Если в рану попали епредметы: щепки, куски дерева или что-то ещё, нужно точно идти к хирургу, чтобы он аккуратно всё очистил», — добавила Елена Мескина.

Ранее Life.ru писал, что привычные средства вроде зелёнки и йода подходят не для всех видов ран. При глубоких порезах и проколах неправильная обработка может повредить ткани и затруднить оценку состояния повреждения врачом. Особенно внимательно следует относиться к загрязнённым ранам, поскольку через них в организм могут попасть бактерии и возбудители инфекций.