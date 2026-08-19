Захарова заявила о незыблемости суверенитета России над Южными Курилами

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что суверенитет и юрисдикция Российской Федерации над Южными Курилами не вызывают никаких сомнений. Соответствующее заявление было опубликовано 18 августа на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В комментарии дипломата отмечается, что принадлежность островов России была зафиксирована по итогам Второй мировой войны и подтверждена международными договорённостями.

«Хотели бы вновь подчеркнуть, что Южные Курилы перешли к нашей стране по итогам Второй мировой войны, закреплённым договорённостями союзных держав, в том числе США, и Уставом ООН», — говорится в заявлении Захаровой.

Представитель МИД также указала, что попытки оспорить этот статус фактически поощряют японский реваншизм и ревизионизм. По её словам, подобные тенденции вызывают серьёзную обеспокоенность у большинства стран — соседей Японии в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее Life.ru рассказывал, что вызванный в российский МИД посол Японии Акира Муто не стал общаться с журналистами и отвечать на их вопросы в здании дипломатического ведомства на Смоленской площади. Ему был выражен решительный протест.