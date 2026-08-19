Ездил на БМП и мотоциклах: Пёс Папай вернулся с СВО после ранения
Пёс Папай вернулся в Северную Осетию после двух лет на передовой
Пёс Папай. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / a_b_r_e_k___
Пёс Папай вернулся в Северную Осетию после двух лет службы на передовой. За это время он стал постоянным спутником экипажа БМП и пережил тяжёлое ранение.
Собаку считают полноценным членом команды. Папай самостоятельно забирается внутрь боевой машины и перемещается по разным частям техники — от десантного отделения до места механика и башни. Вместе с бойцами он ездит на гусеничной и колёсной технике, а иногда — на мотоциклах. Особенно ему нравится находиться на крыше или капоте, куда он забирается сам.
Пёс Папай. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / a_b_r_e_k___
До того как оказаться в составе экипажа, Папай кочевал от одного бойца к другому. После гибели его хозяина собакой занялся штурмовик из Северной Осетии с позывным Обрек.
Военнослужащий спас Папая после тяжёлого ранения. Собаке восстановили повреждённую лапу и извлекли осколки из груди. После этого Папай остался рядом со своим новым хозяином и его товарищами, продолжив сопровождать экипаж.
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