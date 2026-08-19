В Дагестане выпустили первых участников кадровой программы «Доблесть гор»

В Дагестане состоялся первый выпуск участников кадровой программы «Доблесть гор», созданной для подготовки новых управленцев из числа участников и ветеранов СВО. Дипломы о профессиональной переподготовке получили 35 человек.

О завершении первого этапа проекта сообщил врио главы Дагестана Фёдор Щукин. Вместе с первым заместителем руководителя Администрации Президента РФ Сергеем Кириенко он лично поздравил выпускников программы.

За год обучения участники прошли подготовку, сдали экзамены и защитили собственные проекты. По словам Щукина, каждый из выпускников уже проявил себя на службе, а теперь получил возможность применить опыт и навыки в гражданской сфере.

«Они уже доказали свою преданность Родине на поле боя, а теперь доказали и здесь: год учёбы, экзамены, защита проектов – всё пройдено достойно», – отметил врио главы республики.

Во время встречи выпускники рассказали о своих планах и направлениях, в которых хотят развиваться дальше. Среди них – работа в органах власти, муниципалитетах и крупных организациях региона.

Щукин подчеркнул, что программа «Доблесть гор» стала одним из первых региональных проектов такого формата, запущенных по поручению президента России Владимира Путина. По его словам, опыт участников СВО и их способность брать ответственность должны стать важным ресурсом для развития республики.

«Защищать Родину можно по-разному. И сегодня мы видим, как наши герои приходят в органы власти, в муниципалитеты, в крупные организации, чтобы работать на благо людей уже с мирными, но не менее важными задачами», – заявил Фёдор Щукин.

Ранее Life.ru писал, что в Дагестане почтили память народного поэта Расула Гамзатова. Врио главы республики Фёдор Щукин отметил, что творчество автора стало частью культурного наследия региона и помогло рассказать о Дагестане далеко за его пределами. Во время памятных мероприятий власти подчеркнули важность сохранения литературного наследия поэта для будущих поколений.