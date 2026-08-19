Китайская частная компания LandSpace впервые успешно вернула ракету-носитель на сушу после космического запуска. Испытание коммерческой Zhuque-3 (ZQ-3) прошло с космодрома Цзюцюань, сообщает Центральное телевидение Китая.

Китай впервые успешно посадил на сушу возвращаемую ракету. Видео © X / Global Times

Старт состоялся в 07:35 по местному времени (02:35 мск) с площадки «Дунфэн». После выполнения полётной программы первая ступень ракеты достигла заранее подготовленной посадочной площадки в уезде Миньцинь провинции Ганьсу.

Успешное возвращение первой ступени стало для Китая первым подобным результатом среди ракет-носителей. Испытание рассматривается как важный этап в развитии технологий многоразовых космических систем.

Вторая ступень Zhuque-3 продолжила полёт и вывела на орбиту спутник «Хунху-3».

Ранее китайские учёные создали новую карту Луны в масштабе 1:5 000 000 длиной почти три метра и шириной чуть больше метра. На ней отмечены 13 тысяч кратеров, 81 бассейн, 14 типов геологических структур и 17 видов горных пород, есть приложения для обоих полюсов.