Побег из террариума закончился пожаром: Змею обвинили в ЧП в американской школе

Необычный инцидент произошёл в одной из школ американского штата Вирджиния – причиной пожара в классе могла стать змея. Когда пожарные прибыли на место, они обнаружили внутри помещения питона.

Возгорание случилось ночью в средней школе округа Бедфорд. После срабатывания пожарной сигнализации спасатели приехали в здание и нашли очаг огня на втором этаже. По словам начальника пожарной бригады, пресмыкающееся могло иметь отношение к началу пожара, однако говорить о каком-либо умышленном действии со стороны животного нельзя.

«Змея внесла вклад в начало пожара. Но не думаю, что с её стороны присутствовал преступный умысел», – заявил он.

При этом учитель естествознания, которой принадлежал питон, не согласилась с такой версией. Она предположила, что змея могла выбраться из террариума уже после начала возгорания, когда температура в классе резко поднялась.

Ранее Life.ru писал о другом происшествии в образовательном учреждении. В одной из школ Подмосковья во время антитеррористических учений произошёл взрыв. Тогда пострадали четыре педагога, которых задели осколки и обломки после детонации учебного снаряда. Экстренные службы прибыли на место, а специалисты начали проверку обстоятельств случившегося.