На Итуруп привезли машину скорой помощи по поручению Путина

На остров Итуруп Курильского архипелага доставили автомобиль скорой помощи, о котором местные медики попросили президента России Владимира Путина во время его визита. Машина уже прибыла на остров и готова выйти на маршруты.

О выполнении поручения сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. По его словам, полноприводный автомобиль «Соболь» передали для работы местных врачей.

«Поручение президента Владимира Путина выполнили оперативно! Сегодня на Итуруп доставили машину скорой помощи, о которой просили местные врачи», – написал глава региона.

Автомобиль скорой помощи доставили на Итуруп. Видео © Telegram / Лимаренко. Важное

Новая машина будет обслуживать маршрут Курильск – Рейдово – Горячие Ключи – Горное. Такой транспорт особенно необходим на острове из-за сложных дорог и удалённости населённых пунктов.

Автомобиль 2022 года выпуска выделили из резерва центра скорой помощи Южно-Сахалинска. Перед отправкой специалисты провели техническое обслуживание, проверили оборудование и подготовили машину к эксплуатации. Теперь полноприводная скорая позволит медикам быстрее добираться до пациентов в условиях островной местности. Власти региона отметили, что транспорт полностью готов к работе.

Ранее Life.ru писал, что во время поездки на Итуруп Владимир Путин пообщался с местными жителями и школьниками. Встреча прошла в неформальной обстановке: президент поговорил с детьми, поинтересовался их подготовкой к учебному году и обсудил особенности жизни на Курилах. Жители острова рассказали главе государства о местной погоде и поблагодарили его за визит.