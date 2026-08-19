Не учатся и не работают: Германия столкнулась с проблемой нового поколения

Германия столкнулась с серьёзной проблемой среди молодого поколения: примерно каждый десятый человек в стране не учится и не работает. Немецкое издание Handelsblatt назвало ситуацию социальной катастрофой, которая может ударить по экономическому развитию страны.

Авторы публикации связали проблему с ухудшением показателей образования и снижением числа молодых специалистов в важных для экономики сферах.

«Германия становится беднее и интеллектуально несостоятельной», – констатировало издание.

Особое беспокойство у экспертов вызывают результаты тестов PISA и TIMSS, которые показывают сложности немецких школьников с математикой и естественными науками. По мнению Handelsblatt, дефицит знаний в этих областях уже отражается на разных секторах экономики.

Издание считает, что для возвращения сильных позиций в сфере инноваций и исследований Германии необходимо увеличить число инженеров и технических специалистов. При этом страна, как отмечается в публикации, сталкивается с перекосом в сторону других профессий.

Проблемы с подготовкой кадров могут стать дополнительным вызовом для экономики ФРГ, которая уже несколько лет испытывает трудности с ростом. Власти страны пытаются решить вопрос нехватки специалистов за счёт реформ образования и привлечения работников из-за рубежа.

Ранее Life.ru писал, что Германия ужесточила правила предоставления временной защиты для части граждан Украины. Новые требования коснулись мужчин призывного возраста, прибывающих в страну после установленной даты. Теперь им необходимо подтвердить законность выезда или наличие оснований для освобождения от военной службы.