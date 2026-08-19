В пяти районах Ростовской области ночью уничтожили около 15 беспилотников
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Около 15 беспилотников уничтожили минувшей ночью в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
По его информации, воздушную атаку отражали сразу в пяти районах — Кашарском, Миллеровском, Чертковском, Шолоховском и Каменском.
На данный момент сообщений о пострадавших или разрушениях на земле не поступало. Губернатор отметил, что информация о последствиях атаки продолжает уточняться.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении ночной атаки ВСУ на столицу. С начала суток силы ПВО сбили на подлёте к столице 25 БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
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