Тела двух погибших на судне российских моряков доставят на родину из Китая

Тела двух российских моряков, погибших на судне сахалинской компании в Китае, доставят в Россию для проведения экспертизы и дальнейшего расследования. Об этом сообщили в Сахалинском областном союзе организаций профсоюзов.

Судно компании «Островной краб» было приписано к порту Малокурильское на острове Шикотан, однако в момент трагедии находилось на ремонте в Китае.

«В настоящее время ожидается доставка тел погибших моряков на родину для проведения необходимой экспертизы и дальнейшего расследования», – сообщили РИА «Новости» в профсоюзе.

Организация сейчас выясняет обстоятельства произошедшего. По данным СМИ, на борту судна при невыясненных обстоятельствах погибли четыре человека. По словам родственников одного из погибших, причиной смерти могла стать сильная жара в каюте. В день трагедии температура воздуха в районе судна достигала 38-42 градусов.

После происшествия полиция передала материалы в Следственный комитет. Представитель компании назвал случившееся несчастным случаем и предлагал провести кремацию погибшего в Китае без вскрытия, однако родственники выступили против.

Теперь тела моряков должны доставить в Россию, где специалисты проведут необходимые исследования. Экспертизы помогут установить точные причины произошедшего и восстановить картину трагедии.

Напомним, о смерти моряков рассказала супруга одного из погибших. По словам женщины, её муж прилетел в Китай 23 июля, чтобы перегнать судно во Владивосток. Изначально предполагалось, что дорога займёт около десяти дней, однако отправление задержалось из-за проблем с судном.