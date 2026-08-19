В России могут изменить формат посланий президента Федеральному собранию

Формат ежегодного послания президента России Федеральному собранию может претерпеть изменения с учётом новых обстоятельств. Об этом ТАСС заявил полпред президента РФ в Государственной думе Гарри Минх.

По его словам, нынешний порядок взаимодействия главы государства с парламентом не обязательно должен оставаться неизменным. Минх отметил, что изменение политических реалий способно потребовать пересмотра уже существующих форм взаимодействия с палатами парламента и другими институтами политической системы.

В качестве примера он привёл 2020 год, когда изменения в Конституции стали поводом для корректировки сложившихся механизмов.

Полпред также не исключил, что само понятие ежегодного послания может быть переосмыслено, в том числе за счёт отказа от обязательной ежегодной периодичности.

«Поживём — увидим. Это не самоцель — выступать перед палатами. Не то время и не те задачи», — отметил полпред.

Также Минх объяснил, что раньше послание во многом включало элементы публичной церемонии, но сейчас, по его мнению, ситуация требует большей сдержанности. Кроме того, на фоне СВО многие решения приходится принимать оперативно, что сокращает возможности для долгосрочного планирования.