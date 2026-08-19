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19 августа, 05:09

Сенатор США обвинил ФБР в сокрытии данных о семье Байдена

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Leyden

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Leyden

Председатель юридического комитета Сената США Чак Грассли обвинил ФБР в возможном сокрытии информации, связанной с расследованием о предполагаемых нарушениях со стороны семьи бывшего президента Джо Байдена. Сенатор потребовал рассекретить документы, которые, по его мнению, могли скрыть от Конгресса и общественности без достаточных оснований.

Как сообщает New York Post, речь идёт о материалах операции ФБР Round River. В рамках этой работы бюро собирало сведения о возможных правонарушениях Джо Байдена и его сына Хантера накануне президентских выборов 2020 года.

По словам Грассли, часть документов могла получить завышенный уровень секретности. Сенатор считает, что это ограничило доступ законодателей к информации, которая могла иметь общественную значимость.

«В распоряжении аппарата Грассли оказались сведения о неправильном присвоении уровня секретности некоторым материалам», – отмечается в публикации.

Теперь сенатор обратился к Министерству юстиции США и директору Национальной разведки с требованием проверить основания для засекречивания документов и рассекретить те материалы, которым, по его мнению, этот статус был присвоен ошибочно.

История с файлами ФБР стала очередным эпизодом политического противостояния в США вокруг деятельности семьи Байдена. До этого в американском обществе уже возникали споры из-за расследований, связанных с бизнес-активностью Хантера Байдена.

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Ранее Life.ru писал, что глава РФПИ Кирилл Дмитриев вновь призвал Хантера Байдена рассказать о возможных связях его семьи с событиями на Украине. Поводом для нового заявления стало выступление американского журналиста-расследователя, который заявил о ранее отвергнутых материалах по этой теме. Дмитриев тогда отметил, что информация вокруг истории с семьёй Байденов «хорошо настоялась».

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Юния Ларсон
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