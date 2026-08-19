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19 августа, 05:27

Волны у границы: ВСУ прицельно атакуют фуры с иранскими арбузами на КПП «Красный Камень»

Украина прицельно атакует фуры с продуктами из Ирана на границе РФ и Белоруссии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michaelvbg

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michaelvbg

Украинские беспилотники наносят прицельные удары по грузовым машинам с продуктами из Ирана, когда они проходят через российско-белорусские пропускные пункты. Основной целью стал терминал «Красный Камень» в Брянской области. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Украинские дроны атакуют фуры с продуктами из Ирана. Видео © Telegram / Mash

За последнюю неделю там подтверждены как минимум три атаки прямо на территории пункта. Сгорели фуры, перевозившие иранские финики и арбузы в Белоруссию. В одном из случаев дрон атаковал грузовик на ходу — водитель успел вывести машину в Гомельскую область, где оставил дымящийся прицеп. Неподалёку от этого же КПП под удары попали два гражданских автобуса.

Атаки происходят волнами: сначала на границе появляется разведывательный дрон (обычно «Лелека»), затем беспилотники типа «Дартс» вылетают группами с интервалом 10–15 минут, чтобы у фур не было времени потушить огонь. В последнее время БПЛА запускают из района села Халявина в Черниговской области.

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Новости СВО 19 августа: ВС РФ освободили Красноподолье и Ореховатку, удар по наёмникам ВСУ в Печенегах, Кремль исключил заморозку СВО

Кроме того, ВСУ ежедневно атакуют Москву и область дронами. В ночь на 19 августа силы ПВО сбили ещё десять беспилотников на подлёте к столице. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, на местах падения обломков работают экстренные службы.

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Наталья Афонина
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