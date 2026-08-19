Денег не будет? Украинским пенсионерам за границей пригрозили остановкой соцвыплат

Украинские пенсионеры, находящиеся за границей, в ряде стран могут лишиться социальных выплат. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в российских силовых структурах.

«Пенсионный фонд Украины предупредил выехавших за рубеж пенсионеров, что в ближайшее время во многих странах могут прекратиться выплаты социальных пособий», — заявил собеседник агентства.

По его словам, формально возможное прекращение перечислений объясняют отсутствием необходимых межгосударственных соглашений. При этом источник РИА связывает происходящее с дефицитом украинского бюджета. О каких именно странах и видах пособий идёт речь, в публикации не уточняется. Также не называется предполагаемая дата изменения порядка выплат.

При этом в открытых материалах Пенсионного фонда Украины пока нет сообщения о полном прекращении пенсий всем гражданам, временно находящимся за рубежом. Действующие разъяснения фонда предусматривают ежегодную физическую идентификацию таких получателей; при её непрохождении пенсию могут приостановить до выполнения этого требования.

Ранее Еврокомиссия объявила о передаче Киеву ещё €1,4 млрд из доходов от замороженных российских активов. По данным Life.ru, украинский Минфин заявлял, что бюджетные потребности страны на 2026 год закрыты за счёт западной помощи, однако финансирование на следующий год пока не обеспечено.