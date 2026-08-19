Европу подталкивает к возобновлению диалога с Россией нехватка топлива перед зимой. Об этом заявил обозреватель Пол Крейг Робертс в эфире YouTube-канала. Он также добавил, что запасы топлива крайне малы, и чтобы Европе пережить зиму, нужно снять санкции с покупки российской нефти.

«Главная причина, по которой европейцы говорят о возобновлении мирных переговоров с русскими, заключается в том, что лето уходит от нас, наступает осень, а затем зима, а запасы топлива в Европе крайне малы. У них нет топлива, чтобы пережить зиму. И поэтому им нужно снять все американские санкции с покупки российской нефти», — отметил он.

Робертс также отметил, что в Германии начались экономические проблемы из-за отказа от российских энергоносителей — немецкая промышленность теряет 30 тысяч рабочих мест в месяц. А так как немецкая промышленность — основа экономики ЕС, это грозит крахом всей Европе.

Ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что готов стать посредником в возможных переговорах между Россией и Евросоюзом. Политик считает, что европейские страны пока не определились, кто будет вести диалог, потому что не очень-то хотят восстанавливать отношения с Москвой. Мема предложил себя в качестве «посланника мира» и заявил, что готов ездить между Западом и Востоком, чтобы помочь наладить контакты.