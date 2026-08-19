Придётся прыгать: В жилом доме в Казани обрушился лестничный пролёт

В одном из многоквартирных домов Казани обрушился лестничный пролёт, из-за чего жители верхних этажей фактически лишились возможности нормально выйти из подъезда. О происшествии сообщила прокуратура Татарстана в своём Telegram-канале.

ЧП произошло в доме на Ютазинской улице. На месте лестницы образовался большой провал, который полностью перекрыл привычный путь между этажами.

На опубликованных кадрах видно, что часть конструкции попросту исчезла, оставив между площадками пустоту. Подняться в квартиры или спуститься вниз жильцы верхних этажей сейчас не могут.

Ранее в Чемальском районе Республики Алтай из-за подъёма уровня воды пострадали сразу несколько переправ через реку Элекмонар. Один мост полностью разрушился и стал непригоден для движения, ещё один признали аварийным и опасным для транспорта.